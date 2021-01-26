與塔山電廠吉祥物「塔爺」合影，也是「塔山九宮格踩點趣」的九大任務之一。（台電提供）

台電向配合發展「金門低碳島」的目標大步邁進。（台電提供）

台電推出「塔山九宮格踩點趣」活動，邀請網友一起來出任務，即日起至3月10日在指定電力景點打卡上傳社群平台，就可獲煙囪彩繪馬克杯紀念品。（台電提供）

塔山電廠斥資近20億元的9、10號新機組在去年底運轉，確保金門未來10年不會缺電，3支彩繪大煙囟矗立海岸，成為金廈海域最亮眼的新地標。台電推出「塔山九宮格踩點趣」活動，邀請網友一起來出任務，即日起至3月10日在指定電力景點打卡上傳社群平台，就可獲煙囪彩繪馬克杯紀念品。

台電說明，這項活動以9項任務形成九宮格，任務目標包括台灣電力APP電號認證，以及在塔山棧橋碼頭、塔山彩繪煙囟、后扁風機、智慧電網展示場及電力史蹟包括長江電廠、太武電廠、夏興電廠和麒麟電廠大門口打卡，或與塔山電廠吉祥物「塔爺」合影，並上傳至指定社群平台上傳（1人限以1種社群軟體為限，不可合併使用），即可至塔山電廠供應組總務課出示畫面兌換紀念品。

台電表示，期待藉此加強宣導金門低碳島計畫及節電政策，也讓鄉親對金門電力發展進程有更多認識。活動單元分成可1人完成的「獨樂樂獎」和鼓勵全家或好友一同出遊的「眾樂樂獎」。

活動紀念品為1套3款的煙囪彩繪馬克杯，兌換地點：塔山發電廠供應組總務課，兌換時間為上班日8：30-11：30，13：00-16：00。，詳情可至塔山發電廠粉絲專頁了解。

(中時 )