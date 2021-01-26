護國神山台積電(2330)連續3個交易日股價下跌，外資也擴大賣超金額？台積電今天收盤跌破10日線，此波台積電漲至670元之上就遇到壓力。台新投顧李鎮宇總經理今天表示，以台積電現金股利10元計，600元以上的台積電意味著現金股息殖利率僅約1.65%；而市場估今年底美國10年期公債殖利率會反彈到1.5%。因此，當台積電的殖利率貼近美國10年期公債殖利率，自然會觸發海外投資人的賣壓。台積電再大也不及美國政府。

李鎮宇表示，台積電未來的前景依然看好，也認同外資上修台積電的目標價，但外資給的高目標價是以2022年的獲利為基礎，所以，近期台積電的修正，並不意外。

李鎮宇也強調，弱勢美元在美國疫苗施打到5成左右就會停止，下半年美國10年期公債殖利率會反彈，但不至於飄得太高，約會落在1.5%。預料美國不致於實施殖利率曲線控制，若不幸施行，則會有「嚴重的通膨」。

當神山台積電股價盤跌之際，保守的投資人該如何操作？李鎮宇認為，目前全球金融股評價都很便宜，保守投資人不妨分批進場。

(時報資訊)