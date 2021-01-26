台灣泡麵市場產值每年逾百億元，統一(1216)搶攻農曆年節送禮商機，再度推出限量的高檔生活麵「滿漢御品」，有鑑於以往滿漢御品推出均掀起搶購熱潮，曾創下半小時就賣出千碗佳績；統一表示，此次推出限量10000碗，相較去年中秋節的限量7500碗多出約2500碗，不僅如此，此次更找來美食家焦志方站台。

統一表示，此次限量滿漢御品即日起在全台特定7-11與MOMO線上購物開賣，每碗售價248元；而滿漢御品開發和監造者阿桂師表示，滿漢御品的「麵、肉、湯、酸菜、秘製辣醬」，皆是以高檔食材搭配深厚料理功力所煮出來的佳餚，其肉塊使用的是每頭牛僅有1%的牛腱肉，以古式料理燒工法燉煮至爛，讓醬汁徹底入味，口感上滑嫩彈香，軟硬恰到好處；湯頭則加入魚萃取秘方提高鮮味。

由於今年台灣天氣溫度較低，阿桂師建議要品嘗滿漢御品時可先「醒麵」，先以100度熱水倒進碗內等候兩分鐘，將碗內水瀝乾後，再倒入100度熱水使其軟化，就能享用到內厚外薄麵條吸附高湯後在嘴裡回味無窮的口感。

焦志方則表示，牛肉麵是台灣傳統佳餚，滿漢御品作為一道頂級牛肉麵料理，在食材選擇與料理方式上讓他相當驚艷，品嘗方式亦不能馬虎，另外，為讓口腔內保持最佳狀態，餐前可品飲「文山包種茶」，它使用發酵程度較輕微的茶類，聞起來擁有一股清新的茉莉花香，喝起來清新不苦澀，擁有喚醒味蕾、開胃的功能。

(時報資訊)