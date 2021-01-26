根據最新親綠民調顯示，行政院長蘇貞昌支持度止跌回升，5成國民滿意蘇揆的執政表現，這結果讓網友難以相信大喊：蝦毀？

台灣民意基金會今（26日）公布國政最新民調，結果顯示，52.3%的受訪者滿意蘇貞昌上任兩年的整體施政表現，不滿意的為41.7%，顯示蘇揆仍獲過半的國人肯定，但基金會董事長游盈隆認為，不滿意的人已突破4成，後續發展值得關注。另外，有51.3%贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，3成7不贊同。

對於反萊豬公投的看法，該民調顯示，樂見通過的為54.3%，不樂見為36.1%；政黨支持度方面，支持民進黨的受訪者為31.3%，其次為國民黨的22.2%、民眾黨的10.1%以及時代力量的3.5%。

對此，批踢踢網友不敢相信大喊，「蘇還有5成....蝦毀」、「說好的黃金交叉呢」、「萊豬還不是一樣六成不滿意，可是菸粉（英粉）無視」、「防疫做得好跟開放萊豬功過是不能相抵的，爛就是爛」、「上個月民眾黨還拿這民調大內宣，快跟國民黨交叉了，結果又打回去」、「50%支持度，游盈隆還是吐不出好話」。

網友留言。（圖片翻拍自批踢踢網站）

不只台灣民意基金會，《美麗島電子報》所做出的民調結果，蘇貞昌也是呈現止跌回升局勢，從上月的46.8%上升至52%，增加5.2個百分點，負面評價則降到43.4%。董事長吳子嘉直言，主要是因為萊豬事件已經過去了，利空出盡所致。

(中時新聞網)