隋棠與老公TONY婚後育有3個小孩，近來重心除了放在家庭上，更積極拓展副業，甚至擔任朵朵計畫的「棠棠姐姐」，不過近來服飾品牌的官方Instagram，居然上傳1張她在公司當眾落淚的照片，立刻引起網友議論。

隋棠服飾品牌小編在Instagram寫道：「是誰讓棠老闆落淚了」，接著曬出隋棠在哭泣的照片，隨後便解釋整件事情的始末，原來是公司的小編要離職了，原本打算要好好跟隋棠告別，沒想到才走進辦公室，隋棠才道出：「妳不要說…」，就立刻潸然淚下，一度哽咽到說不出話來，接著隋棠不讓自己失態的一幕被員工看見，便背動眾人面向窗外，一瞬間忍了一天的眼淚瞬間潰堤，而啜泣的一幕剛好被員工拍了下來。

隋棠隨後也彎腰送上一個大擁抱祝給員工，但為了不讓隋棠繼續傷心掉淚，離職員工也搞笑表示：「我現在好像在求婚喔」，直言整張照片看起來，不知道的人還以為「是在徵求棠老闆的點頭答應一般」，好在最後成功讓隋棠破涕為笑，感人的一幕讓許多人看了是紅了眼眶，直呼好捨不得。

對此網友也紛紛留言：「真的好不捨得，但是你們的組合深入人心了，祝福155」、「最喜歡155了，直播有她在就好歡樂，祝福155愈來愈好」、「祝福155不管去哪裡，一切都美好順遂，有空記得回來走走串門子」、「祝155編，在新的一年領域裡追尋心中理想完美的自己」，紛紛為她獻上祝福。

(中時新聞網)