國務機要費纏訟13年，其中前總統陳水扁部分已裁定停審，台灣高等法院更二審因法官調動，由新接任承審的李世華法官召開準備庭；陳致中與黃睿靚手牽手到庭應訊，他們否認涉及洗錢，強調只是聽從吳淑珍指示到銀行開戶。庭末法官諭知候辦。

這起案件當初檢方起訴時分成三部分，包括南港展覽館案及龍潭購地案、國務機要費的商業會計法，陳致中夫婦涉及洗錢；國務機要費部分，更一審將扁珍和幕僚馬永成、林德訓、陳鎮慧判處無罪，違背經驗法則，撤銷發回更審。

兩人挽著手進入法庭。（趙雙傑攝）

林偉信攝

更二審法官李世華今開庭審理，陳致中夫婦委由律師表示，他們只是依照吳淑珍指示，到銀行辦理開戶，至於帳戶內的錢是否為龍潭購地等貪汙案的資金，或是選舉時的結餘款，他們也不清楚。

陳的律師原本聲請傳喚吳淑珍、柯建銘等人到庭作證，但法官詢問證人到庭的待證事項為何？律師與陳致中討論後，決定捨棄傳訊，全案也沒有要再調查證據，法官諭知全案候辦。

(中時 )