鹿港警方獲報立即出動圍捕，當街上演警匪追逐，最後以大批優勢警力將兩名搶匪制伏逮捕。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港警方獲報立即出動圍捕，當街上演警匪追逐，最後以大批優勢警力將兩名搶匪制伏逮捕。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

鹿港警方26日上午在鹿港鎮農會辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，在農會人員配合與員警賣力演出下，過程逼真。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

偵查佐蘇泰育、蔡淳皓身材壯碩高大，這次演出搶匪，在防搶演練和宣導短片中賣力演出！（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

33歲的偵查佐鄭詮耀，連續兩年為分局拍攝防搶宣導短片，一手包辦編劇、導演和拍攝剪輯，才華洋溢，也透過影片讓打擊犯罪的警察工作形象大加分，堪稱被警察工作耽誤的導演。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

警務員林俊男飾演在農會為民眾量體溫噴酒精的保全員，無懼歹徒持槍還是堅持防疫優先的敬業態度，「笑果」十足。（鹿港分局提供／謝瓊雲彰化傳真）

春節將至，鹿港警分局進行春安宣導防搶演練，同時搭配拍攝自製短片，以超緊湊警匪片微電影，提醒民眾強化防疫意識，宣導短片完全由鹿港分局偵查隊編劇、導演與剪輯，宛如警匪片微電影，宣導防搶不忘同步呼籲防疫，幽默又逼真。

鹿港警分局因應春節期間金融機構大量現金流動，易成歹徒伺機下手目標，為提升員警臨場反應及防搶攔截圍捕機動性，26日上午在鹿港鎮農會辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，強化金融機構員工緊急應變能力，提升員警於接受報案時能迅速即時反應並逮捕嫌犯。

特別的是，演練還搭配拍攝自製短片，以影片方式讓更多民眾充分瞭解並強化防疫意識，提升警察專業形象及積極態度並增加民眾預防觀念、提高警覺，每位演出者均全心全力投入演練，讓民眾直呼逼真。

宣導影片由偵查佐蘇泰育、蔡淳皓飾演搶匪，兩人身型壯碩，拿起玩具長槍架式十足，但在農會門口仍遇到盡責的飾演銀行保全的警務員林俊男勇敢攔截，表示防疫需求需要量體溫、噴酒精消毒，搶匪回嗆一句「量什麼體溫？搶劫啦！」一秒撞飛到牆角，笑果十足。

隨後警銀連線，線上警網火速馳援，鑑識人員到場蒐證採證，及警車追逐畫面，搭配音效與音樂，最後當街攔截搶匪車輛，大批警力將下車欲逃逸的搶匪團團包圍，成功將2名搶匪制伏逮捕，2分40秒短片讓人看得緊張又刺激，影片最後有3名帥氣員警步出分局大門時不忘先戴上口罩，再度提醒民眾防搶、防疫同樣重要，讓人會心一笑。

全片由33歲的偵查佐鄭詮耀負責編劇、導演兼拍攝剪輯，從警10年的鄭詮耀說，父親從警讓他從小就對人民保母的英勇形象十分憧憬，近年負責詐欺業務和犯罪預防宣導業務；他去年首度幫忙拍攝防搶宣導影片，因為拍出興趣，一年來分局重大節日都義務幫忙拍片、剪片，也在剪輯與配樂等專業做足功課，多方參考他人作品，今年沿用去年的腳本再做修改，拍出來的成品確實自己也很滿意。

鹿港警分局長潘仕能呼籲，今年春節警方將以嚴密巡邏、守望、埋伏等勤務來確保轄區內的治安，不讓宵小有機可乘，也呼籲民眾春節期間，如有提領大筆現金者，可撥打110或就近向警察機關申請護鈔服務，提高警覺，希望民眾能過個平安快樂的好年。

被警察耽誤的導演 鹿港警拍警匪片微電影宣導春安帥翻

(中時 )