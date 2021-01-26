作家邱坤良和打擊樂演奏家朱宗慶（見圖）兩人是老友，經常一起交流彼此對文化與教育的想法。（杜宜諳攝）

作家邱坤良和打擊樂演奏家朱宗慶兩人是老友、老同事，都曾當過北藝大校長，經常一起交流彼此對文化與教育的想法。邱坤良表示，因為已經夠熟，所以會開朱宗慶玩笑，「他平常有氣質，但是喝酒會說『靠妖』，他很喜歡熱鬧，但也不失優雅。」

朱宗慶表示，他平常不說髒話，是喝酒喝開心了才會說出『靠枵』二字，同時他也對邱坤良的幽默感，給予讚譽，「我邀請他在我結婚時上台致詞，他說了一句：『這是一朵鮮花插在......』，然後他就停頓了一下，接著說：『古董上』，我問太太，他的意思是說，一朵鮮花嫁給一個老先生嗎？我太太說，不是，是一朵鮮花，嫁給一個很有價值的古董。讓我對邱校長很佩服。」

邱坤良幽默表示，朱宗慶在台灣的名氣，可能比貝多芬還要大，「他的打擊樂教學系統，簡直像連鎖超商一樣，他的真性情，讓他做事很順利，也幫助很多人，他已經得到行政院文化獎、打擊樂名人堂，下一步要做什麼？讓人永遠充滿期待。我這一生最光榮的時刻，就是和他共存的時刻。」

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(中時 )