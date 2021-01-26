警方查獲贓證物：金融帳戶、金融卡、手機、收購名冊、帳冊等犯罪證物。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心26日宣布破獲以吳姓為首等27人詐欺集團。（盧金足攝）

刑事局中部打擊犯罪中心26日宣布破獲以吳姓為首等27人詐欺集團，該集團手法使用臉書、微信等通訊軟體，以假交友對被害人早晚問安，噓寒問暖降低戒心，再匡稱投資期貨、博弈，取信匯款至指定帳戶，半年來計有73人受騙，不法所得達3417萬元，其中一名被害人被騙1000多萬元，全案偵訊後將吳姓主嫌等27人依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊、苗栗縣警察局竹南分局查獲黃姓犯嫌持一名張姓男子金融帳戶領款涉嫌詐欺案，查出幕後有詐欺集團操控，涉及詐欺、洗錢及組織等罪嫌，立即組成專案小組，報請苗栗地檢署指揮偵辦。

刑事局偵查第六大隊第二隊隊長江嘉勝表示，專案小組調閱相關詐欺集團成員的金融資料進行分析，配合165全民防詐網系統得知受騙該集團的被害人，發現手法大多使用通訊軟體假交友方式，透過通訊軟體加入不特定被害民眾為友人，被害民眾對有人要來臉書加好友，一時不察即開放讓對方加入，一步步掉入「假好友」的詐財陷阱。

詐騙集團詐財方式雖然是老梗，仍有高達73名被害民眾遭騙走存款，警方指出，其中一名民眾被騙走上千萬，假藉期貨與博奕等投資名義，佯稱已有獲利30％，最好趁機加彎投資，被害人信以為真，陸續匯款最後卻找不到對方，大筆投資金額石沈大海，痛罵「夭壽，還我錢來」。

警方鎖定該集團成員跟監蒐證，先針對該集團主要幹部27歲歐姓犯嫌人等執行搜索，共查獲歐嫌等19人，並查扣金融帳戶、金融卡、手機、收購名冊、帳冊等犯罪證物。

江嘉勝指出，專案小組向上溯源，清查得知主嫌為37歲吳姓犯嫌，吳嫌得知警方全力追緝，為躲避警方追查逃離居住處，專案小組研判其藏匿於陽明山地區，歷經1個多月蒐證，確認其藏身處所後，拘提吳嫌到案。

警方再針對集團內黃姓車手等成員共7人執行搜索、拘提到案，警方分四波緝捕包括18男、9女等27名犯嫌全部到案，全案偵訊後將吳姓主嫌等27人依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送法辦。

江嘉勝呼籲，打擊詐欺集團為警政署重點工作，警方持續進行掃蕩，提醒民眾金融帳戶不可以隨意販賣及租用給他人使用，避免落入詐騙集團用來洗錢。

小心陌生人加你臉書好友 詐騙集團噓寒問暖騙走3000多萬

(中時 )