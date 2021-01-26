家家有本難念的經，一位媳婦在臉書上抱怨，每年過年婆家總會聚餐，今年因疫情關係加上小孩剛滿月，她與丈夫決定缺席，未料婆婆卻相當不諒解，大發雷霆的指責媳婦「自私」，讓她無奈地直呼「就不能體諒我這做媽媽的心情？」

一位媳婦26日在臉書專頁《靠北婆婆2.0》匿名投稿，她表示，今年因為疫情關係再加上孩子才剛滿月，丈夫商量兩人決定不參加過年的家族聚會，怎麼也沒料到，婆婆無法接受，甚至在家庭的群組上指責她與丈夫「自私」，婆婆認為，一年就見一次面而已，怎麼不考慮長輩想抱孫子的心情。

原PO提及去年婆婆大壽，婆婆因疫情關係，甚至主動取消活動，臨時喊卡；這次同樣因顧慮疫情未能出席，婆婆卻不能用相同標準看待，讓原PO相當不滿，崩潰的說「難到妳要一個剛滿月的孩子暴露在危險之中？」、「為甚麼不能體諒我這做媽媽的心情？」

原PO為母則強，表示對不返鄉的決定堅決立場，並表示，在沒孩子之前，要怎麼樣都無所謂，但現在她已是一個孩子的媽媽，她可以為了她的孩子黑化。

文章發佈網路後，不少網友在留言區討論，「這不是黑化，是理性，萬一因此而被傳染，小小孩怎麼撐得住」、「為了孩子要硬起來」、「家庭群組是一個很可怕的東西」、「羨慕有神隊友」、「視訊就好了，這婆婆有事嗎？」

(中時新聞網)