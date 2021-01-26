智原(3035)今(26)日舉辦法人說明會，總經理王國雍表示，去年營運多少受到疫情衝擊，展望2021年，「應該是很不錯的一年」，其中看好NRE(委託設計)營收貢獻將創歷史新高，整體2021年營收將年成長逾2成。

王國雍表示，2020年很多商務拜訪是受到疫情限制，量產部分也同樣受到影響，惟智原Design Win還是創新高，智原截至去年底接案量約235件，其中約有3成順利進入量產，約70件，其中逾9成是分布在六大應用，最大占比又屬自動化應用(Automation)，開案約70件，其他還有智慧電錶(Smartmeter)、影音應用(Audio/Video)、數據通信(Datacom)、通訊(Communication)及AIoT ，為智原最主要六大應用，各類應用開案約20~30件。

王國雍表示，目前智原營運表現持續加速中，量產部分也在增速中，營收會持續堆疊上去，加上選擇高質量比的案子，未來三年都將維持成長態勢；目前來看，2021年會是很不錯的一年，整體2021年營收將成長逾2成之多，各品項來說，智原今年NRE營收貢獻將挑戰歷史新高，會有很多案子會從去年平移到今年，該狀況在第一季、第二季就很明顯，NRE會是今年成長最大的領域，IP、NP則會有雙位數成長，成長幅度約20~30%，IP甚至有機會挑戰13年新高，除聯電(2303)的案子外，也有非聯電的案子進入量產，至於營業費用，則會控制在低個位數增長。

展望2021年，智原預計第一季淡季不淡，營收可望持續成長，成長幅度為高個位數百分比，智原目前無論在產品應用或客戶群都有正向結構改變，2021年的大客戶數會增加一倍，可以說是「柱仔」更穩，讓智原體質更健康，智原正向看待2021全年營運，期望ASIC(客製化晶片)及IP都會維持向上成長的趨勢。

(時報資訊)