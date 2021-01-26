宜蘭縣蓮記飄香饌關懷協會成立3年以來，每年都會募集愛心年菜關懷弱勢，疫情雖然影響民眾生活，讓愛心團體的善款銳減，但協會仍募集比去年多出50份愛心年菜，總計有573份年菜，今天（26日）舉辦捐贈儀式，盼能用美味的佳肴溫暖弱勢族群的心。

蓮記飄香饌關懷協會的愛心年菜是4菜1湯，有紅燒筍絲豬腳、油飯等菜色，今年募得的573份年菜，委由宜蘭縣政府社會處、礁溪鄉公所、縣內各社福團體機構，轉交至弱勢家戶手中。

蓮記飄香饌關懷協會理事長游鎮絃表示，雖然目前仍受到疫情的衝擊，影響社會各層面甚鉅，但在協會志工的付出、奉獻下，年菜募集順利，感謝奉獻愛心的個人與社會。

縣長林姿妙表示，春節團圓圍爐對一般家庭而言可能是再簡單不過的一件事，但對經濟弱勢的家庭，過年節慶的團圓飯是不敢奢求，感謝協會的善舉，讓弱勢能享用愛心年菜，也得以感受社會給予的溫暖。

(中時 )