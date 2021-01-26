捷運車廂變成人片場？女優驚爆拍攝內幕台湾の地下鉄はポルノの撮影場所になりましたSubway in Taiwan became a film set of adults video

成人情色平台業者SWAG昨（25）日在臉書貼出一張照片，圖中一位長腿女子坐在激似捷運車廂內的椅子上方，看似又做影片宣傳，引發討論。從車廂內椅子的顏色、欄杆到把手，上方廣告位置，都與台北捷運車廂看起來極度相似。北捷發出聲明強烈譴責業者，不過捷警回應，業者並非在真實車廂內拍攝，並未侵犯到北捷的商標權，要提告侵權相當困難。

對於SWAG的手法，北捷發出聲明嚴正譴責：「有媒體報導某情色平臺業者以擬真捷運車廂手法，拍攝不雅系列影片，臺北捷運公司嚴正澄清，業者係以擬真場景拍攝，並非在北捷場站實地進行；並強烈譴責業者以仿捷運場站、車廂擬真布景，拍攝不雅情色影、照片，企圖以此宣傳手法誤導民眾吸引會員，請社會大眾切勿上當信以為真。

臺北捷運不斷透過各種方式宣導性騷擾防治，對於維護婦幼安全一向不遺餘力，例如：規劃夜間安心候車區、設置廁所求助鈴、實施反偷拍偵測及提供計程車叫車資訊……等。旅客如有需要，在列車上可透過通話器，或告知車站服務人員，我們將儘速前往或通報捷警處理。」

捷警隊今（26日）表示，因業者PO出的影片是仿北捷車廂拍攝，並非在真實車廂內拍攝，並未侵犯到北捷的商標權，北捷要提告侵權相當困難。至於外界質疑是否有妨害風化疑慮？捷警隊回應，必須要拍攝者確實在公眾場所拍攝才可進行取締，目前了解該平台是屬於會員制，需要會員才可觀賞，因此除非業者任意發布影片，讓大眾得以觀賞，才有可能觸法，否則確實無從取締。

(中時新聞網)