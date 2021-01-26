部桃院內感染造成本土疫情升溫，同時也讓一張500元的防疫保單爆紅，各地湧現排隊潮，就為了買到只要遭隔離就賠200倍的神保單。不過，一名網友抱怨，先前身邊有親戚在賣，不過都沒人買，就在疫情爆發後，另一名親戚因沒買到，兩人還大吵一架，揚言以後不再見面，對此，讓網友忍不住吐槽，「這種親戚切割剛好」。

原PO昨(25日)在PTT上發文表示，近來很紅的500元防疫保單，在還未爆紅前，身邊就有親戚在 推薦，不過都沒有人要買，但等到部桃疫情擴大，指揮中心宣布擴大匡列，需居家隔離的人數攀升至5000人時，一名親戚開出無理要求，「原本沒買的親戚，今天(25日)中午要求一定要買到」。

不過搶保單人數過多，且要加保的親戚又太晚說，讓另一名親戚難做人，「單子根本填寫不完，負責保單的人說，太晚講了，來不及不能怪他」。沒搶到保單的親戚隨後翻臉，兩人還大吵一架，更嗆聲今年過年不見面，還揚言以後也別見，兩人大鬧決裂。一旁的原PO看了相當傻眼，更調侃，「怎麼辦？這樣我少一包600塊的紅包欸」。

貼文發出後讓網友忍不住嗆，「保單買不到，直接買寶塔比較快」、「老人就是番」、「原本不買的也太垃圾」、「是不會去現場排喔」、「這種人切割剛好」、「你親戚人太好，這個一張沒賺多少，好心還要被雷親」，此外，有網分享經驗，「我去現場排，大約一小時買到」。

(中時新聞網)