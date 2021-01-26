台中市南屯區黎明路一段25日上午8時許，發生一起3車連環撞的機車事故。警方表示，騎機車的曾女疑因未注意車前狀況，行進間保持安全距離，先撞上賴姓騎士後，後方周男閃避不及又撞上；因曾女載有2名子女，造成4人受到擦挫傷，3名駕駛都無酒精濃度，全案正由警方調查處理中。

警方指出，42歲的曾女昨天上午8時許，騎車載11歲的兒子跟8歲的女兒，沿南屯區黎明路一段由北向南往永春東路方向直行，當曾女行至到事故地點時，卻突然追撞前方79歲的賴姓男子機車後方，後方騎車49歲的周男閃避不，從後又再撞上曾女、賴男的機車，釀成3輛機車連環撞的車禍。

警方表示，車禍發生後，除最後撞上的周男未受傷外，曾女等4人，分別都有手腳及全身擦挫傷，經送醫後並無大礙。肇事原因初判為曾女未保持安全距離釀禍，賴、周尚查無肇事原因，詳細肇因，全案正由警方進一步調查處理中。

(中時 )