有民眾在臉書社團《八卦村行車紀錄器》po網指出，25日7時32分在屏東縣里港鄉里嶺大橋西向17公里處，一輛砂石車從機車旁超車，差點被捲入車底、畫面險象環生，網友留言，不要跟大車講路權，還是生命比較重要。

警方經檢視影片及實地勘查發現，雙方皆行駛於外快車道往高雄方向直行，惟砂石車司機從後方超車，與前方機車騎士未保持適當間隔，針對此疑似違規超車行為，可依道路交通管理處罰條例第47條1項3款：「在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線」，處駕駛人新臺幣1200以上、2400以下罰鍰，對此，里港警分局將依相關行車紀錄器及路口監視器畫面，過濾比對車輛，通知雙方駕駛人到案說明，釐清案情，若查證違規屬實，將依法製單告發。

里港警方另針對轄內台22線里嶺大橋所發生交通事故統計，2020年全年度為13件，其中以未注意車前狀況及未保持行車安全距離間距為肇事主因，另針對砂石車各項違規部分，統計2020年全年度共取締1446件。

警方呼籲，民眾駕駛車輛行駛在道路上遇到大型車輛應隨時保持安全距離，以免發生視線死角，造成自身生命及財產危險，另呼籲砂石車司機在道路上行駛應遵守相關交通安全規則，切勿違規並減速慢行，共同營造友善之用路環境。

(中時 )