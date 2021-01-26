日系百貨唐吉訶德台灣首店19日在西門町開幕，採24小時營業方式，吸引不少民眾朝聖。一名網友發現，唐吉訶德的大夜班起薪似乎比台灣其他業者還要低，貼文曝光後，不少網友大酸「商品主打低價，員工薪水自然也低價」，對此，唐吉訶德則表示，除基本的起薪之外，每日都會有出勤津貼。

原PO日前於PTT八卦板貼出4個人力銀行徵才薪資連結，包括唐吉訶德26K、誠品書店26至30K、小北百貨29.5至29.8K及家樂福便利購32至33K，且皆為大夜班，其中又以唐吉訶德的起薪最少。

原PO指出，4家業者的大夜班皆是台北起薪，不解屬外資企業的唐吉訶德薪水為何這麼低，唐吉訶德大夜班時間為晚上10點至隔日早上8點，令他忍不住好奇「有沒有唐吉訶德辛苦夜班人員薪水的八卦」？

貼文曝光後，不少網友皆認為社畜真的不是說假的，難怪會來台灣據點，「因為人力夠便宜」，更有網友大酸，唐吉訶德本就是主打低價，員工薪水當然也就跟著低。也有人認為正常日班的工作就有26K了，大夜班要30K起跳才合理，否則熬夜上班搞壞身體，又賺不了錢，得不償失。

據《TVBS》報導，對於大夜班給薪低一事，唐吉訶德回應，26K是社會新鮮人的起薪價，大夜班的同仁只要有出勤，每天都會有300元津貼，若以每個月上班20天來算，一個月下來至少就會有32K的薪水。

(中時新聞網)