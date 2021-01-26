果農許明興培育的「優雪」草莓顆粒大，果色紅艷，果形呈漂亮錐形。（王文吉攝）

「優雪」走莖量大，結果率高，且具植株直立優點，讓莓農便於整理。。（王文吉攝）

許明興培育新品種草莓「優雪」，已於台中潭子試種成功，目前正申請品種專利。（王文吉攝）

嬌貴草莓不敵氣候異常，果農許明興透過雜交「蘋果」、「蜜香」草莓，耗時6年篩選，成功育種「優雪」，25日對外發表。許明興表示，「優雪」抗病力佳，果粒大，香氣、甜度佳，且果皮耐雨水沖刷，果肉紮實，具耐運輸優點，已申請品種專利，可望取代「豐香」。

許明興種植草莓30餘年，他在苗栗馬拉邦山育苗，供應全台觀光果園種植，曾榮獲神農獎肯定，更被封為「莓苗教父」。許明興另在台中潭子經營近5公頃草莓觀光果園，種植15萬株莓苗，包括香水、蘋果、蜜香、優雪等品種。

許明興表示，目前國內鮮食草莓品種以「豐香」、「香水」為主力，但兩者抗病力及耐候性不佳，近年發現植株弱化，無法適應多變天候，栽培難度日益困難，慢性萎凋病、炭疽病、葉枯病、白粉病等病害嚴重。

「氣候變異，品種也要跟著變。」許明興利用蘋果、蜜香改良，取得500顆雜交種子，培育500株實生苗；歷經6年篩選，選出抗病、香氣、果色及甜度表現都不錯的植株，育成耐逆境品種，命名為「優雪」，今年在潭子試種成功，預計農曆春節過後產量攀上高峰。

「優雪」顆粒大，果色紅艷，果形呈漂亮錐形。許明興分析，「優雪」表皮耐雨水沖刷，果肉紮實，耐運輸，另有植株直立優點，讓莓農便於整理。一般草莓每期花結2、3顆果實，「優雪」可結6至8個果，每年12月初至隔年3月底是草莓產季，盛產期落在2月中至3月。

(中時 )