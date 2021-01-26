警方於救護車上陪同徐姓男子就醫，並協助連繫家屬到醫院照護。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員李育萱與吳祥豪，日前擔服巡邏勤務時，接獲值班派遣路倒案件。趕赴現場見1名男子坐臥在超商地板上，上前關心男子卻沉默不語，經員警一番關懷勸說，男子終於開口稱身體不舒服，員警火速協助其就醫，積極為民服務之舉深獲其家人感激。

警方指出，李、吳2員於傍晚17時42分，獲報大墩路的全家超商有人路倒，馳赴現場時見1名20歲的徐姓男子坐在地板上，身體倚靠著冰箱，臉色有些蒼白，救護人員在一旁不知所措，稱該名男子始終不發一語，不知何故。

員警上前關心是否身體不適、有無攜帶證件，男子仍低頭保持沉默，經員警一番耐心關懷，徐男感受到警察是來協助他的，終於卸下心防，靦腆輕聲地說出「我心臟不舒服」，員警與救護人員立即合力將徐男送醫治療。

警方表示，員警協助送往醫院途中，眼尖發現徐男口袋中有手機，便請其撥打家屬電話，但徐男拿起電話卻不是撥打給家屬，而是一位教會的教友；員警接過電話向該教友告知現場狀況，請其協助連繫徐男家屬到醫院，家屬到達醫院時表示兒子生性內向害羞，不斷地感謝員警的耐心協助。

大墩派出所長葉信良呼籲，近日天氣寒冷，溫差特別大，即使是年輕人也可能有心臟問題，平常要多注意保暖，認識心臟疾病的相關症狀，才能在第一時間發現自己身體不對勁，趕緊就醫，搶先救援的黃金時間。

(中時 )