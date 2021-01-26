加州衛生部門周一宣布，即日起全州取消防疫居家令，這表示該州的餐館與美髮沙龍及理髮店等個人護理服務在熄燈數周之後，將以調整後的營運方式重新開業。

加州州長紐森（Gavin Newsom）於去年12月3日首次公布分區居家令，將該州分為5個地區，並基於各區重症加護病房量能決定是否祭出居家令。在周一全面取消之前，加州還有聖華金谷（San Joaquin Valley）、灣區與南加州等3個地區仍處於居家令的管制中。

該州企業復工的程度，將取決其所在地區的疫情。加州公衛部表示，幾乎所有郡縣都將處於最廣泛、但仍具限制性的復工層級，這表示包括餐館與健身房等許多事業僅能恢復室外服務，而零售商僅能以四分之一的量能重啟營運。

加州衛服部長Mark Ghaly博士在聲明中表示：「加州正逐漸開始脫離最危險的疫情高峰，這正是我們一直盼望的隧道盡頭的光明」。

根據約翰·霍普金斯大學統計，加州每日平均新增確診數約為25,256例，較前一周下滑逾35%。根據「新冠疫情追蹤計畫」統計的數據，目前加州有18,638人染疫住院，雖然有所緩解，但與去年12月1日相比仍增加1倍以上。

除了加州之外，紐約州長古莫（Andrew Cuomo）表示，紐約州「節後疫情高峰期」已經接近尾聲，如果這個趨勢持續下去，最快可能在本周開始放寬對某些事業的限制。

古莫表示，該州目前報告的陽性率為5.85%，較1月4日創下高峰的7.94%下滑，紐約州正加緊準備重新開放的公告，最早可能在本周三發布，但他也表示尚未計畫讓紐約市恢復餐廳的內用服務。

(時報資訊)