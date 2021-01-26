聯發科(2454)今(26)日宣布，近期成功與瑞士電信、愛立信、OPPO共同完成5G載波聚合與VoNR語音及網路通話測試，將歐洲5G網路進程推進了一大步。

截至目前，大多數運營商的5G網路仍以非獨立組網為主，VoNR可推動5G向獨立組網發展，減少對4G LTE網路的依賴，實現超越增強型行動寬頻(eMBB)的吞吐量，並擁有超低延遲和高可靠性等特點，可加速AR/VR、智慧工廠和自動駕駛汽車等5G應用場景的落地。

聯發科無線通訊技術本部總經理潘志新表示，聯發科與瑞士電信、愛立信和OPPO等夥伴多年來一直保持緊密合作，本次測試成功是歐洲5G獨立組網的開始，聯發科天璣系列5G晶片支持不同網路架構下最先進的5G載波聚合和VoNR技術，將為消費者帶來卓越的5G連網體驗。

5G VoNR及網路通話使用了內含聯發科技天璣800的OPPO Reno 4Z和內含聯發科天璣1000+晶片的測試裝置、瑞士電信的商用5G網路、以及愛立信的無線存取網路(RAN)、核心網路和IP多媒體子系統(IMS)解決方案等網路設備。

此次四方聯合測試成功在獨立組網(SA)與非獨立組網(NSA)架構下，達成5G FDD與TDD的載波聚合。其中，FDD與LTE使用相同的頻譜資源，利用動態頻譜共享(DSS)技術同時部署；FDD再與TDD結合，利用FDD的高覆蓋能力加上TDD波段，進一步擴大TDD頻段的網路覆蓋範圍，增加資料傳輸速率。

(時報資訊)