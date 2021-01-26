萬泰科(6190)宣布攜手華新醫材，針對台灣與全球市場推出應用”銀銅鈦濺鍍抗菌布料”一款採用該創新ACT抗菌材料的平面防護口罩。

萬泰科技旗下負責銷售、生產與營運抗菌抗病毒使用”銀銅鈦濺鍍”技術之布料(簡稱ACT抗菌材料)的銀領科技(股)公司與口罩國家隊廠—華新醫材(股)公司今天舉行新產品發表會，正式合作計畫對台灣與全球市場推出一款採用該創新ACT抗菌材料的平面防護口罩。

萬泰科技董事長張銘烈表示，目前大部分使用的一次性口罩，大多不具備有抗菌功能，所產生的結果，容易將可能附著於口罩表面的物質，帶到工作場所、公眾場合、大眾運輸工具或是帶回居所之中，具有高度的風險性，萬泰ACT濺鍍材料技術，剛好可以解決這個問題，讓布料可以阻隔細菌與病毒，同時讓材料本身不易沾細菌與病毒，非常適合用在紡織品上面。

萬泰ACT抗菌及抗病毒布料，使用的是物理抗菌的原理過程和銀離子的抗菌方式不同，較沒有釋出的問題，經第三方測試不具細胞毒性，也沒有皮膚刺激性與敏感性的問題，同時材料的抗菌抗病毒效率，遠遠高於一般銀離子抗菌效果的數倍。同時，ACT濺鍍材料的機理是透過電子海表面的自由基抗菌機制，有台灣SGS、日本Boken等第三方具公信力的實驗室報告做為佐證，除了在口罩使用材料上，同時也在纖維、紗線以及其他布料與紡織用品上取得了突破性的成果與功效。

再者，萬泰ACT濺鍍材料還具有穩定且高效達92%的生命光譜遠紅外線的效果，ACT紡織品同時具有抗紫外線(UVA, UVB遮蔽率超過98%)，以及紫外線防護指數UPF達到50以上的最高等級阻隔效果，萬泰銀銅鈦濺鍍紡織材料，應用上兼具冬暖夏涼，環保永續以及耐水洗與功能長效等多項紡織品的夢幻級功效。

今天產品發布會現場，除了華新醫材展示的最新型平面透氣口罩之外，銀領科技同時也展示了由福懋、裕源、三五、東和、台精等紡織業供應商提供的ACT濺鍍纖維、紗線、和布料；以及ODM/OEM或是銀領自有品牌ACTife的口罩、襪子、圍巾、毛巾、鞋服帽飾、環保袋、杯套、手機套、餐具袋等生活紡織用品；窗簾、地墊、桌墊椅墊、沙發套、床墊、床套組等家紡家飾產品；以及各種濾水、空氣濾網等空間產品。

(時報資訊)