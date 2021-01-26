根據內政部統計處最新公布資料顯示，2020全國的買賣移轉棟數為32.6萬棟，創下近7年以來的新高，反應2020房市買氣持續復甦，交易量在2016年落底後，連續四年走揚。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房市交易量在2016年出現24.5萬棟的超低量後，連續四年呈現復甦走勢，雖然上半年有疫情干擾，但在國內疫情控制得當與降息帶動下，買氣快速回籠，疫情並未扭轉房市復甦的趨勢，不過下半年房市快速回籠，帶動房價上揚，政府也積極以打炒房政策回應，避免一些區域房市出現過熱的狀況。

2020的12月買賣轉棟數為3.5萬棟，創下近60個月以來新高，一方面反應市場11月份的交易熱絡外，另一方面新成屋交屋也帶動移轉棟數走揚，不過因為去年12月的買賣移轉棟數資料主要反應11月的交易，加上去年12月的工作天數較多，也有更多時間可以辦理移轉過戶，因此買賣移轉棟數年增加幅度達24%。

不過央行在去年12月祭出新一輪的選擇性信用管制措施，短期內可望降低市場過熱的氣氛，不過因為從簽約到過戶完成需要3周~1個月左右的時間，因此要等到1月份的買賣移轉棟數數據，才能夠初步看到當前政策對於房市交易量的影響。

(時報資訊)