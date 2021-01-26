2020年北市績優景點揭曉！台北市為國際觀光重鎮，北市政府觀光傳播局為協助北市觀光遊憩景點增進國內外旅客觀光接待能量，自2018年開始連續3年辦理觀光遊憩景點督導考核，至今已對全市58處景點進行督導考核，今年共計7處景點獲頒13個獎項，展示北市景點優良服務品質。

千萬別錯過！北市觀光景點考評成績揭曉 這7處景點你去過嗎。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

千萬別錯過！北市觀光景點考評成績揭曉 這7處景點你去過嗎。（北市觀傳局提供／吳康瑋台北傳真）

2020年國際觀光市場雖受到疫情衝擊，但觀傳局仍藉由督導考核活動，邀集市府相關局處及觀光、休憩、外語、穆斯林等領域專家學者實地訪視北市20處景點。透過旅遊安全維護、環境整潔美化、遊客服務及設施維護管理、外語服務、營業場所管理、友善穆斯林及公共關係與社會責任七個面向，協助景點全面檢視服務水準，以利景點進行觀光服務優化。 這次參與督導考核的20處景點在各考核面向上皆有出色表現，在激烈的競爭下，共計7處景點獲頒13個不同獎項。於26日由市長柯文哲今親自頒獎表揚，這次榮獲「特優」景點分別為國立故宮博物院及臺北市兒童新樂園；榮獲「優等」景點則是台北101觀景台、北投文物館及青田七六，各項最佳指標獎項則是由國立故宮博物院、台北流行音樂中心榮獲「最佳旅遊安全獎」；國立故宮博物院、臺北市兒童新樂園榮獲「最佳友善環境獎」；國立故宮博物院、郭元益糕餅博物館-士林館榮獲「最佳外語服務獎」；國立故宮博物院、北市兒童新樂園榮獲「最佳社會責任獎」。 觀光傳播局表示，國立故宮博物院及臺北市兒童新樂園在各項軟硬體設施建置、維護上都相當完整，其也因應不同族群以及不同需求的旅客，提供完善的服務，獲得本次督導考評委員讚賞，榮獲特優景點獎項。台北101觀景台、北投文物館及青田七六藉由不同主題活動推動以及生動優質景點導覽解說服務，使遊客對景點有更深入的了解，同時在硬體設施的維護上，也都有出色的表現，並持續的精進，榮獲優等景點獎項。

這次最佳指標獎項部分，國立故宮博物院及臺北市兒童新樂園在環境整潔美化與遊客服務及設施維護管理方面及公共關係與社會責任方面表現突出，因此同時獲得最佳友善環境及最佳社會責任兩大獎項的殊榮。在遊憩景點旅遊安全維護方面，由國立故宮博物院及台北流行音樂中心獲得最佳旅遊安全獎，顯現其在遊憩活動及設施安全的用心與投入；最佳外語服務獎由提供完善多語指示標誌、多語導覽解說服務、多國語言文宣資料的國立故宮博物院與郭元益糕餅博物館-士林館獲獎，鼓勵景點與臺北市共同推動國際觀光。

2020年觀光傳播局除了辦理觀光遊憩景點督導考核之外，同時也舉辦6處優良景點觀摩以及3場景點從業人員講習，邀請本市景點從業人員參與，相互交流學習，共同提升北市景點服務品質。為提升北市觀光產業發展，觀光傳播局將持續集結公部門與民間單位力量，共同檢視本市觀光遊憩景點旅遊環境及服務水準，透過督導考核委員及相關專家的專業建議，協助北市觀光遊憩景點發展景點特色、提升服務品質、強化競爭力及價值，吸引更多國內外旅客至本市旅遊，促使臺北市成為重要的觀光旅遊目的地。

(中時 )