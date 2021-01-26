櫃買中心26日表示，博晟生醫公司（6733）預計1月28日上櫃掛牌，當日上午9時進行「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請博晟生醫公司高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

博晟生醫公司是以科技事業申請上櫃，主要從事複合性骨科再生修復醫療器材之產品研發。108年度之營業收入為146萬元，稅後淨損為1億6,290萬元，每股虧損為2.01元。109年前三季之合併營業收入為107萬元，稅後淨損為1億1,437萬元，每股虧損為1.33元。

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