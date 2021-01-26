欣耀生醫（6634）26日宣布，旗下SNP-810止痛新劑型已獲美國FDA OTC monograph（非處方藥物專論）許可，將可在美國OTC市場銷售。

非處方藥（over-the-counter （OTC） drug），又稱為成藥，是指無需醫生處方即可購買的藥品。OTC Monograph為美國FDA所列舉的非處方藥物，凡列於OTC monograph之藥物活性成份、劑型、使用劑量皆被認定安全有效。

欣耀董事長朱凱民表示，該公司開發的無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810，獲美國OTC monograph許可，已取得National Drug Code（國家藥品驗證號）及美國市場銷售資格。計劃以專利或論文，授權或委託在美國OTC市場販售SNP-810，實際減低或去除肝毒性之可能性，提升病人用藥安全品質。

未來樞紐臨床試驗完成後，再修正仿單，申請新劑型新藥，擴大市占率。

根據IMS Health統計資料顯示，除了SNP-810外，目前市場上尚無其它無肝毒性acetaminophen專利產品競爭。欣耀SNP-810專利新藥已與國際主要止痛藥大廠簽訂合作合約，除有簽約金外，另有里程碑金。現正積極進行確認試驗（confirmation study）中。

法人表示，SNP-810經OTC monograph同意上市，對世界大藥廠合作授權有益。

(工商 )