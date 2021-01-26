護國神山台積電股價衝破600元關卡後，依舊氣勢如虹，一度攻上679元的新天價，近日慘遭倒貨，淪為外資提款機；投顧直言，外資看到兩大原因，認為短期670元以上太貴了。

台新投顧總經理李鎮宇今天出席北威論壇，談及近日股市最夯的話題台積電，他直言，「未來有成長性我同意，只是股價價格高，會產生一些壓力」。

李鎮宇點出兩大因素，首先，外資最新報告雖然將台積電目標價大幅上調至800元到1000元，但很多外資是用明後年的EPS（每股盈餘）來估目標價，換言之，外資將台積電目標價推到非常高的價格，未來3年確實有可能發生，「但會不會是今年，要畫上問號」。

其次，現在台積電現金股利約10元，當股價飆到670元以上，意味現金殖利率降至1.5%以下，跟美國10年期公債殖利率差距不大；李鎮宇直言，台積電再大也沒有美國大，因此當股價到了670元以上，法人覺得太貴了，資金便會撤出。

李鎮宇強調，台積電未來仍具有成長性，長線來看沒有什麼問題，但股價處高檔，短線勢必承壓。

另一方面，當前國際股市頻頻創高，很大一部分是靠美國聯準會大推寬鬆政策下的結果，李鎮宇提醒，2021年全球經濟最關注的數據將是疫苗施打進度，一旦美國疫苗施打率超過4成，情勢有回歸正常的跡象，市場就會開始緊張，思考是否代表聯準會寬鬆態度將轉向，連帶影響金融市場氛圍。（編輯：張均懋）1100126

(中央社)