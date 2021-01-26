眼前有難關過不去時，應該如何應對？行政院文化獎得主朱宗慶表示，人生遇到挫折時，他總告訴自己，要停下來轉念，以喝一杯咖啡的時間，靜心面對眼前困難。他表示，在維也納求學時，有次和同學到養老院義演，但是大忘譜砸鍋，他十分自責，也找了間咖啡店，坐下來反省自己，究竟適不適合繼續走音樂路，一杯咖啡的時間，扭轉了他的人生。

當時演奏的曲目是巴哈A小調小提琴協奏曲改編的木琴協奏曲，朱宗慶說，這首曲子他已演過很多次，演出前心情放鬆，「沒想到，養老院的鋼琴太久沒調音，和木琴的固定音高無法相配合，少了鋼琴伴奏，我的腦袋竟然空白，嚴重忘譜，在慌亂中結束演奏。」

朱宗慶表示，這個嚴重的挫敗，讓他仔細檢視過去的練習方法，上台演奏不是只有熟能生巧而已，還需要分析樂曲節奏、風格，了解作曲家的歷史與創作背景，「充分了解曲子的脈絡和精神之後，即使上台緊張出了錯，也能找到因應之道。」也因此，一杯咖啡的時光，成為朱宗慶在忙碌生活中，穩住自己的方式。

(中時 )