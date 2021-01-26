遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（26）日推出盛大改版，開放等級上限105級、多座城池地圖以及全新軍團PVP地圖「毒龍潭」等，並同步加開新服「霹靂」，後續還會加入交易所系統、跨服軍團戰，邀請玩家一同體驗嶄新內容，征戰沙場再創巔峰！

突破百等深入龍潭 跨服軍團戰即將來襲

本次改版開放角色等級上限至105級、3座城池地圖與附屬城郊，包含「魏國－晉陽」、「蜀國－涼州」、「吳國－武陵」，以及1張野外地圖「街亭」、5張中立地圖「子午谷」、「石亭」、「南皮」、「涪陵」、「布山」。另外，還有95等世界BOSS「青龍」和「朱雀」也會一併登場。

等級上限開放至105級。(圖/遊戲公司提供)

遊戲內同步加入全新軍團PVP地圖「毒龍潭」，在龍潭之中，不僅生活著強而有力的BOSS，也散落許多神秘寶箱，玩家必須與軍團夥伴一同深入前往。這次敵人除BOSS之外，其他軍團的團員也得小心防備，想要感受更刺激的遊戲體驗，即刻前往「毒龍潭」試試身手！

而考驗軍團團結與強度的不只有「毒龍潭」，後續也將在2月底啟動「跨服軍團戰」，將可與其他伺服器的軍團互相切磋、挑戰，想稱霸全服、或是成為伺服器之光，那就絕對不能錯過「跨服軍團戰」。

跨服軍團戰即將來襲。(圖/遊戲公司提供)

擴大交易市場 近期開放全新交易所系統

自由交易是《三國群英傳M》主打特色之一，繼「擺攤交易」、「競標場」開放後，近期也將開放全新「交易所」系統，賣家可挑選一定稀有度的商品上架，買家也可利用搜尋功能迅速找到想要商品，隨著交易所開放，勢必會掀起一波交易熱潮！

近期開放全新交易所系統。(圖/遊戲公司提供)

伺服器「S18－霹靂」霸氣開啟！

歡慶改版，同步加開新伺服器「S18－霹靂」，國戰時間為每週三20:00－21:00、週六20:00－21:30，而在「霹靂」首場國戰，佔領任意城池的軍團成員可獲得一份霹靂九州獎！前100名達到65級玩家還能領取「赤兔馬禮盒（隨機品質六選一）」，號召玩家重返戰場，感受國戰的熱血痛快！

(科技)