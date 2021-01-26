對於旅行業導遊領隊培訓，交通部觀光局局長張錫聰說，已經擬定計畫，爭取勞動部就安基金，目前已經送交勞動部審核，預計最快下個月就可以推動，對此，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，已收到交通部提案，但如要動支就安基金得經就安基金管理會同意。

據統計，截至去11月為止，就業安定基金餘額達637億6854萬餘元。

至於計畫內容、預算數額等，沈文麗僅強調，要動支該筆預算需要經就安基金管理會同意才能使用。

(中時 )