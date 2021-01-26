交通部導遊培訓 勞動部：仍待就安基金通過 16:242021/01/26 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於旅行業導遊領隊培訓，交通部指出，已經擬定計畫，爭取勞動部就安基金。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於旅行業導遊領隊培訓，交通部觀光局局長張錫聰說，已經擬定計畫，爭取勞動部就安基金，目前已經送交勞動部審核，預計最快下個月就可以推動，對此，勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，已收到交通部提案，但如要動支就安基金得經就安基金管理會同意。 據統計，截至去11月為止，就業安定基金餘額達637億6854萬餘元。 至於計畫內容、預算數額等，沈文麗僅強調，要動支該筆預算需要經就安基金管理會同意才能使用。 罷免日如何計薪 勞動部：比照國定假日加倍發給 傳區間測速是陸製 林佳龍急喊停 (中時 ) #就安基金 #勞動部 #計畫 #沈文麗 #管理會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 本土疫情擴大 李永得：要求各場館落實防疫規定 10:022021/01/26 生活 外資賣超288億 台積軟腳 台股破15,700 15:222021/01/26 財經 桃警協尋桃醫擴大專案 1人在監1人出獄待尋 10:352021/01/26 生活 區間測速設備爆陸製爭議 林佳龍拍板喊停 10:312021/01/26 生活 基隆自立書店創辦人陳上惠辭世 林右昌親自拈香悼念 16:482021/01/26 生活 區間測速設備衍生資安疑慮 林佳龍下令喊卡 12:082021/01/26 汽車情報-汽車新聞 勞動力發展署中彰投分署產學訓學員 投入「口罩國家隊」挺防疫 14:272021/01/26 生活 國發基金投資東貝光電踩雷 朝野同意成立調閱小組 13:482021/01/26 政治 疫情陰影籠罩－運輸倉儲好苦 無薪假攀升 04:102021/01/26 財經要聞 區間測速資安爭議 林佳龍下令喊卡 10:542021/01/26 財經 國發會通過竹科廠房更新計畫 04:102021/01/26 財經要聞 生活熱門新聞 最後冷氣團下探9度時間曝 專家：暖到過年 - 生活 保險員揭防疫保單背後真相 網驚：白花500元 - 生活 彰縣接獲通報4名桃醫接觸 彰化縣31家醫院啟動入口刷卡管制 - 生活 快對發票！全聯千萬大獎得主開在這家店 - 生活 - 工商 回暖3天 下波強烈冷氣團急凍8度 這2天最冷 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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