新冠肺炎疫情升溫，但不少人仍違反檢疫規定趴趴走，台南市衛生局從去年至今累計移送強制執行25件，裁罰總金額450萬多元；其中，又以大陸來台居留的潘姓男子，在仁德居家檢疫期間趴趴走，被罰70萬元最多。行政執行署台南分署26日宣布，從本周起將針對防疫裁罰案件強力執行，必要時還將限制出境，甚至聲請拘提、管收。

台南分署說，衛生局移送強制執行的25案中，有3案已繳清罰款共50萬元，另6案也分期付款，剩下未繳款的16案已被列為強制執行對象。

台南分署指出，面對來勢洶洶的疫情，該分署絕不允許少數民眾無視政府防疫政策，增加疫情擴散的風險，因此自本周起將針對防疫裁罰案件強力執行，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，甚至向法院聲請拘提、管收，以伸張公權力，展現落實防疫政策決心。

台南分署還提醒，本周強力執行，將以故意違反居家檢疫、隔離禁令，在居家檢疫或隔離期間仍外出趴趴走，被裁處罰鍰且拒不繳納的民眾，列為重點執行的對象。

其中，去年3月21日持居留證從大陸來台灣的潘姓男子，依規定從3月22日起居家檢疫到4月4日，但居家檢疫14天期間，他多次利用關懷人員巡查後的空檔，將手機丟在家中，連續7度外出趴趴走，直到民政人員上門制止才停止，因嚴重違反規定，被衛生局開罰70萬元，但他於去年4月7日離境前往大陸，目前已對他發布境管，仍可入境，但未繳清罰款之前不得再出境。

(中時 )