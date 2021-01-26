大陸中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於2021年2月1日20時發表視訊講話，這是美國新總統拜登上臺以來，大陸高層官員對美國民眾的首次講話。

美中關係全國委員會官網1月25日（當地時間）發布聲明稱，大陸中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將在2月1日20時，將就中美關係的現狀和前景發表視訊講話。

美中關係全國委員會表示，這是1月20日拜登就任總統以來，楊潔篪對美國民眾的首次講話。在楊潔篪講話前，美中關係全國委員會董事會新任主席、美國前財政部長雅各布·盧（Jacob J. Lew）將致歡迎詞。

《華爾街日報》23日才報導稱，知情人士說，爲了重啓陷入困境的美中關係，北京方面正爭取讓其最高外交官楊潔篪與拜登的高級幕僚舉行會談，探討兩國領導人舉行峰會的事宜。

據報導，北京方面從2020年12月開始提出派遣楊潔篪前往華盛頓的想法。在大陸國家主席習近平祝賀拜登當選美國總統後不久，這一想法在大陸駐美大使崔天凱的信中以及與中間人的對話中提出。

北京方面計劃讓楊潔篪向華盛頓傳遞一個不同於其在特朗普政府時期傳遞的資訊，當時貿易問題是華盛頓的首要任務。現在，考慮到拜登關注的是氣候變化和疫情，楊潔篪也打算側重這些問題，並促成拜登和習近平的初次會晤。

大陸官員已通過秘密渠道提議舉行這次會晤，但尚未向白宮剛剛成立的拜登國家安全團隊和其他政府機構提出正式請求。

不過，大陸駐美國大使館網站已於1月23日否認了《華爾街日報》的報導，稱中方未寫過此類信件。希望有關媒體尊重事實，以客觀、負責任的態度報導中美關係。

(旺報 )