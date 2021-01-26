加拿大研究機構「企業騎士」第17屆年度全球百大永續企業榜出爐，沃旭已連續三年獲評為全球最永續的能源公司，在眾多綠色能源及永續企業之中，沃旭依然居於全球領先地位。

沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）表示，全球百大永續企業榜饒富盛名，很高興看到沃旭能源在全球百大永續企業榜上持續名列前茅，這不僅反映我們致力永續發展並兼顧企業營運的決心，並展現我們希望成為全球綠能轉型的催生者。

麥茲尼博指出，全球的溫室氣體排放量必須在2030年前減半，由於近75％的碳排放來自於能源使用，因此全球快速轉型採用再生能源至關重要，這需要政府和企業大刀闊斧的行動，並大膽地制定短期目標，加速綠能建置。

沃旭能源說，所有企業都須轉而採用永續商業模式以對抗氣候變遷，同時也能確保企業不被淘汰。沃旭的轉型之路並非『萬用範本』，我們的學習也許無法適用於所有企業，但我們希望能夠拋磚引玉，透過分享沃旭在轉型過程的學習，以及過程中如何兼顧轉型目標及企業營運，從而啟發其他企業加快綠色轉型腳步。

(工商 )