疫情升溫觸及警戒線。國泰金控26日宣布，本周已開始啟動部分人員居家辦公，且已完成異地辦公的前置作業，即包括備援人力、場地、設備等都已完成規畫，將視疫情發展及需要，隨時啟動異地辦公；同時國泰金並已暫停大型會議與活動，減少人員跨棟往來，盡量用視訊或電話會議取代。

2020年新冠肺炎無預警大肆蔓延，各金融機構都已有一套SOP（標準作業流程），視疫情發展，隨時啟動不同因應，國泰金亦有分級措施，現在因應春節假期，疫情進入高峰，國泰金內部有通報機制，隨時掌握人員風險。

且本周開始已啟動部分員工居家辦公，並已準備好異地辦公；國泰金強調，從2020年4月開始就已實施人員分流上下班，已有四個時段，避免人潮聚集。

除了加強大樓人員進出控管、職場清潔外，國泰金亦已暫停大型會議與活動，改以視訊或電話會議取代，且集團統一調度防疫資源，如口罩、酒精消毒液、額溫槍等，即再度開始「抗疫」行動。

(工商 )