前日創下歷史新高的韓股，26日受到市場擔心美國另輪高達1.9兆美元紓困案，是否可如預期實施，加上外資轉向賣超韓股，盤中疲弱權值股領跌，KOSPI都一直在平盤下游走。KOSPI指數收3,140.31點，下跌68.68點，跌幅2.14%。

晶片雙雄三星電子與SK海力士分別下跌3.02％和4.44％，樂金化學與現代汽車也都跌超過2％。

美國拜登1.9兆美元紓困案，現在似乎遇到阻力，遭到在野共和黨的反對。同時，儘管韓國2020經濟實際成長數據優於市場預期，但投資人還是戒慎恐懼。

外資大賣韓股2兆韓元，籌碼全部被散戶吸收，根據統計散戶反手買超4.2兆韓元。

Daishin證券表示，韓元走軟驅使外資拋售，這些外資似乎也正檢視手中投資組合，並換股操作，賣出漲多個股，以及回補股價未發酵族群。

KOSPI指數從元月初迄今，已經上漲9.29%。至於在過去30交易日中，更是大漲16.5%。

最新匯價，目前1美元可兌換1,106.5韓元，韓元貶值0.52%。韓元從元月初迄今，已走貶1.8%

(時報資訊)