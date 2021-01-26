封測廠超豐(2441)今日召開法說會，展望今年營運，總經理甯鑑超認為車用電子及5G應用可望帶動另一波成長，目前訂單持續暢旺、產能已爆滿。為反應材料等成本飆升，本季將調漲封裝價格達雙位數百分比，並規畫興建頭份二廠及WT二廠擴產因應。

不過，甯鑑超也指出，包括強勢台幣、金價及原物料價格上揚、原材料及機器設備短缺，是對超豐營運的不利變數。目前國際政經局勢不穩定、新冠肺炎疫情持續嚴峻，亦將左右全球經濟前景。

展望今年市況，甯鑑超預期，防疫、遠距商機及家庭娛樂需求持續，今年可望繼續帶動醫療器材、筆電、面板、遊戲機等相關產品成長。而5G相關新產品去年逐步導入量產帶動訂單成長，預期今年將帶來另一波成長。

同時，超豐的晶圓級封裝（WLP）產線經過3年量產，已取得更多客戶認證，預期產能將在年底滿載，甯鑑超表示上半年將進行去瓶頸化擴充。超豐的四方平面無導線（QFN）及打線封裝整體產能持續領先業界，預期吸引更多國內外訂單。

同時，去年下半年需求回溫的車用市場，甯鑑超預期在電動車普及帶動下，今年需求可望大幅成長。由於目前產能已爆滿，超豐將持續擴產，並規畫興建頭份二廠及WT（晶圓測試）二廠，以滿足客戶需求，有利未來發展。

由於近期封測產能全面吃緊，法人提問超豐後續是否有漲價計畫？超豐執行長謝永達對此表示，去年並未對客戶漲價，但由於近期訂單需求實在太強，加上原物料等成本飆升，因此本季將把封裝價格調漲達雙位數百分比。

針對頭份二廠的興建及產能建置規畫，甯鑑超表示目前正在申請建照，預計將興建地上5層、地下2層建物，樓地板面積達1萬坪。目前預計最遲可在明年6月完工，初步預估可建置800台打線機，目標貢獻月營收達4億元。WT二廠亦預期可在明年中完工。

(時報資訊)