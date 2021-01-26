樹德科大電競學程日前在職業電子競技聯盟（CPL）主辦的「2020 CVCI 特戰英豪國際大學邀請賽（CVCI）」中，由專任教師蔣天華與吳焉昇帶領的「樹德暴風樹Storm Tree」6人團隊獲得世界第3名，同時也是全台灣第1名。此令該校師生與有榮焉。

此項電子競技賽事是東南亞最大的大學比賽。「樹德暴風樹Storm Tree」團隊有李羿霆、魏孝錦、莊子呈、陳昱瀚、羅浩倫、鄭皓中等，其中，莊子呈是電腦與通訊系四年級、其餘5人皆為電競學程二至三年級，高中職分別畢業於立志中學、岡山農工、振聲高中等校。

樹科大校長陳清燿勉勵選手創造台灣之光與樹德榮耀，但選手的生涯很短暫，務必要把握大學時期的學習，朝向賽評與主播等領域，培養自己的專長，發展自己的職涯。

選手方面，談到與世界各地好手較勁，魏孝錦說，能拿到比賽獎金，超高興；莊子呈覺得比賽即刺激又緊張，但以平常心與交朋友的心情應戰；鄭皓中說，高中雖也打電競賽，但大學生經驗豐富，比賽較刺激；陳昱瀚表示，高職讀資訊科，在大學讀電競學程，相融專業與經驗不會相差太遠。

(中時 )