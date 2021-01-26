花畜鬥雞母鬥雞可以種用或肉用，產蛋性能與其他土雞相比毫不遜色。（農委會畜試所提供／劉秀芬台南傳真）

季新鴨特點是長受精持續性，可讓種改鴨場從原本每3天人工授精1次，延長到6天1次。（農委會畜試所提供／劉秀芬台南傳真）

蘭嶼豬冷凍精液解凍進行配種，成功順利產下仔豬。（農委會畜試所提供／劉秀芬台南傳真）

行政院農業委員會畜產試驗所26日舉辦記者會，展示畜試所去年研究成果，畜試所所長黃振芳表示，畜試所去年研究成果豐碩，共有4項研究獲農委會智財權保護運用獎勵等獎項；其他尚有宜蘭分所長劉秀洲獲行政院傑出科技貢獻獎等19個獎項。

畜試所26日也發表「長受精持續性新品種-季新鴨」、「花東鬥雞種原再升級-花畜鬥雞」及「本土蘭嶼豬精液凍存15年再現繁衍」為主題，介紹育種與保存種原的成果。

在禽畜培育上，為降低鴨農經營成本，宜蘭分所經14世代選拔，選育出6天人工授精一次的新品種，因宜蘭分所位處宜蘭縣五結鄉季新村，而取名為「季新鴨」。

季新鴨特點是長受精持續性，讓種改鴨場從原本每3天人工授精1次，延長到6天1次，大幅降低人工授精人力成本，以30萬隻改鴨的市場規模計算，每年可減少約3000萬元的人工授精費用支出，成本下降50％。

花蓮種畜繁殖場育成的新品種「花畜鬥雞」，經8世代選拔出不具雛白痢的優質健康種雞，保留鬥雞特有之特徵與特性，公鬥雞可供業界做雜交種用或肉用，而母鬥雞則可以種用或肉用，產蛋性能與其他土雞相比毫不遜色，極具經濟價值。

花蓮場助理研究員李雁玲表示，健康優質的花畜鬥雞種原可供產業界發展鬥雞種雞或做雜交改良用公系種雞，去年已有公司技轉，待花畜鬥雞完成正式命名後，可望再大力推廣。

在種原保存成效上，畜試所設置種原中心，將本地種家畜禽遺傳資源予以冷凍保護，避免珍貴遺傳資源流失，去年台東場將2005年冷凍的蘭嶼豬精液解凍配種，3頭母豬順利懷孕並生了14頭小豬，顯示家畜種原保存工作之成效。

(中時 )