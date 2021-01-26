前AKB48成員平田梨奈，年僅22歲的她靠著甜美外型，加上傲人的火辣身材，剛出道就引起一票粉絲關注，礙於人氣難以名列前茅，只得無奈離開女團，不過拋下偶像包袱的她，也開始曬出破尺度的清涼照片，近日更是穿上一件浴袍，好身材若隱若現引人遐想，立刻引起網友議論。

平田梨奈在instagram曬出跑去按摩的照片，只見她長髮披肩坐在毛絨絨的椅子上，一身白皙肌膚幾乎是吹彈可破，此外身上雖然包著一條粉紅色的浴巾，卻藏不住與生俱來的火辣身材，傲人的上圍幾乎要呼之欲出，此外翹著二郎腿的動作，讓她的神秘領域若隱若現，可以說是引起網友無限遐想，照片曝光後短短幾小時，就吸引上千人按讚留言，不難看出她的超高人氣。

平田梨奈2011年以AKB48第12期成員身分加入，美國出生的她至小學畢業才和母親搬遷回日本，由於日文不流利導致不擅長記歌詞，因此剛開始踏入歌壇時相當辛苦，不過為了讓粉絲認識自己，曾在Google+推出「30秒英語會話教室」教學單元，但礙於不屬於傳統偶像路線，人氣比不上其他成員，參加過5次選拔都沒得名，出道後也只舉行過一次握手會，最後只得落寞畢業。

不過脫離女團擺脫偶像包袱後，平田梨奈改走性感路線，卻出乎預料廣受好評，個人首張寫真還挑戰上半身全裸「雙手遮奶」，更成為日本網路上的肉搜關鍵字，人氣高漲的她，月收入更是比在女團時期翻漲超過3倍。

(中時新聞網)