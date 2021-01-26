農曆春節將屆，澎湖縣政府26日開始發放5000元春節敬老平安禮金，縣長賴峰偉特地拜訪百歲人瑞余劉拺、邵長鴻致贈春節敬老平安禮金，並至樂朋家園慰勉師生恭賀新年快樂。

賴峰偉26日在社會處長陳寶緞陪同下，先至選委會關心春節敬老禮金點鈔作業，之後前往探視余劉拺(100歲)、邵長鴻(102歲) ，以及前寮里黃國佐(84歲)夫婦，親送春節敬老平安禮金，並慰問健康情形、生活起居，祝賀長者新年諸事如意。

賴峰偉表示，長者過去奉獻國家社會，現在年老由年輕一輩善盡孝道，縣府透過致贈「敬老平安禮金」，表達對長者關心之意，也提前祝福長輩們新春愉快、身體健康、幸福安康。

隨後，賴峰偉轉往樂朋家園致贈加菜金，感謝全體工作同仁為身障朋友付出愛心，並祝大家新年快樂。

社會處表示，落實老人福利表達縣府及縣議會對長者的關懷，縣府編列敬老禮金預算在議長及全體議員大力支持下順利通過，凡於109年12月31日前設籍澎湖滿3年的65歲以上長者（年齡計算以足歲為準），每人致贈新臺幣5000元，總計1萬7527位長者符合資格。

社會處表示，符合資格者，若發放期間不在澎湖，可委由直系親屬親洽各村(里)長領取。補發日期從3月24日起至4月20日止，請各鄉親注意發放及補領期程，逾期縣府不再辦理補發事宜。

(中時 )