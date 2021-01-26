桃園醫院群聚疫情延燒，各地都如臨大敵，坊間卻傳出有人冒用台中市議員吳瓊華服務團隊的名義，散發疫情的假消息，指桃園醫院的病患轉診到台中某醫院，引起院方及就診民眾的恐慌；吳瓊華26日特在臉書公開澄清，呼籲民眾切勿亂傳網路訊息，避免觸法。

市議會國民黨團執行長吳瓊華說，她25日深夜就看到這條假消息，因時間太晚才沒有即時處理；26日上午服務處詢問電話爆增，連議員同仁都在LINE的群組看到，才驚覺事態嚴重趕緊詢問團隊。經確認並非從辦公室同仁間發出，決定在臉書上公開澄清。

吳瓊華指出，有人假冒她服務團隊的名義，發佈「桃園醫院的病患，轉至台中某醫院，沒事別往那裡跑，保護自己也保護家人！」該訊息非她的服務團隊所為。相關疫情資訊應有中央防疫指揮中心或地方衛生局發布，呼籲民眾勿亂傳訊息，避免觸法。

吳瓊華表示，疫情在嚴密監控及努力防疫工作下，台中疫情相對比較和緩，希望民眾勿以訛傳訛，打擊防疫團隊的士氣，做好自身防疫工作最重要；呼籲大家落實防疫新生活，外出記得配戴口罩，避免參與大型活動，早睡早起飲食正常，身體健康抵抗力才會好。

衛生局強調，散播有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足生損害公眾或他人者，將依傳染病防治法第63條規定移送檢察機關偵辦，最高可科以300萬元罰金；如未涉刑罰者，亦將函請警察機關依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定予以裁處罰鍰。

(中時 )