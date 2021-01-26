凱美12月EPS達0.25元 年增32％ 16:402021/01/26 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 凱美（2375）應主管機關要求，公布12月損益自結數，根據其公告，凱美12月營收達4.29億元，年增15％，稅前盈餘4,900萬元，年增36％，歸屬母公司淨利達4,000萬元，較去年同期成長82％，單月EPS達0.25元，年增32％。 凱美因股價波動劇烈，被列為警示股，主管機關並要求凱美公布12月損益自結數。 鉅祥12月每股盈餘0.13元 年增44.44％ 三商投控可轉換公司債 掛牌首日逆勢上漲2.48％ (工商 ) #凱美 #EPS #損益自結數 #應主管機關要求 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》力成去年獲利寫次高 每股賺8.6元 14:492021/01/26 財經 美利達去年全年獲利估創新高 早盤股價衝到上波高點 11:352021/01/26 財經 《金融》凱基銀：短打美元 坐擁升值良機 12:332021/01/26 財經 《半導體》超豐上季、去年獲利 齊創新高 15:232021/01/26 財經 聲寶旺年會 送出800萬 陳盛沺：今年業績看增一成 04:102021/01/26 財經要聞 租屋黑市恐逾70萬戶 民眾黨主張課囤房稅、資訊透明 12:392021/01/26 生活 《鋼鐵股》中鋼上月獲利拉尾盤 去年稅前賺27.68億元 15:232021/01/26 財經 《半導體》漲多賣壓出籠 旺矽跌跤 12:332021/01/26 財經 富邦金公開收購日盛金2／1揭曉 新生銀應賣 美日股東不同調 04:102021/01/26 金融．稅務 《鋼鐵股》業內外皆美 燁輝Q1獲利可期 12:332021/01/26 財經 凱勝綠能電動巴士 新營客運採購 04:102021/01/26 證券．權證 財經熱門新聞 反悔大砍單 各大車廠搶成晶片荒 台積電揭供貨條件 - 財經 最黑暗的3天 台積電大暴殺 專家洩2大恐怖兇手 - 財經 疫苗輸入台灣 大陸準備好了 - 產業財經 - 旺報 車用晶片大缺貨 直接找台積怪怪的？ 美媒曝產業鏈真相 - 財經 澳煤炭船苦等半年多還有戲？ 傳陸下一步決定了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。