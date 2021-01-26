凱美（2375）應主管機關要求，公布12月損益自結數，根據其公告，凱美12月營收達4.29億元，年增15％，稅前盈餘4,900萬元，年增36％，歸屬母公司淨利達4,000萬元，較去年同期成長82％，單月EPS達0.25元，年增32％。

凱美因股價波動劇烈，被列為警示股，主管機關並要求凱美公布12月損益自結數。

(工商 )