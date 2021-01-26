朱海君事先沒跟老公報備舞衣尺度。（民視提供）

朱海君、曹雅雯同台搭檔《台灣那麼旺》小歌手張丞妘、張家瑜錄《民視第一發發發》除夕特別節目舞蹈PK單元，對抗許富凱、許仁杰所組男團，朱海君第一次來到民視參加過年特別錄影，大呼有年味人又多，「國標舞表演花了好幾天練舞，卯足全力準備，拋家棄子半夜去練舞，練舞時沒接到老公NO哥（NONO）電話，他以為發生什麼事情急壞了」。

朱海君這次帶來「陽光森巴」這首歌搭配火辣國標舞衣，這是她人生第二次的國標舞演出，舞衣前空後空又大挖背，裙襬鑲上滿滿羽毛，豪華舞衣尺度超火辣，受訪時她還大方隨節奏扭動，展現曼妙舞姿，沒想到這時忽然語出驚人：「早上出門拿舞鞋，NO哥才問我穿什麼舞衣。」沒事先報備的她居然還跟老公NONO說她會穿羽絨衣表演，笑翻現場所有人。

朱海君搞笑表示，上場前才拍性感舞衣照給老公看，沒想到看完照片的NONO卻已讀不回，她直喊沒有關係難得性感一次，過年除夕夜才看得到，要觀眾務必鎖定收看。

(中時 )