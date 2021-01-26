日本網站《みんなのランキング》最近舉辦「最美華人女明星」票選，選出最受日本人喜愛的中港台女星，而林志玲、迪麗熱巴、范冰冰等知名美女都沒拿下第一名，而是由擁有混血基因的女神Angelababy（baby,楊穎）奪冠。

《みんなのランキング》最近公布「最美華人女明星」排行榜，徐若瑄、林依晨、楊丞琳等台灣美女都有上榜，前年和日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚、成為日本媳婦的「台灣第一名模」林志玲，則拿下第六名，不少人認為她不僅有才華又聰明，笑容也很親切，「臉蛋依舊像25歲，叫姐姐真的不為過」。

Angelababy五官精緻、身材火辣。(圖／翻攝自楊穎工作室微博)

而冠軍則是由中德混血的大陸女星Angelababy奪得，雖然她已為人妻、人母，但仍保有火辣身材和精緻美貌，甚至被日本名醫評為「亞洲最佳整容範本」，網友也大讚她的臉蛋根本是完美等級，「看見她的笑顏瞬間被打動了」、「五官精緻對稱，找不出一絲破綻」。

另外第二、第三名則是國際影后章子怡、范冰冰，雖然范冰冰之前因為陰陽合同逃稅風波，導致演藝事業至今仍難回到巔峰，但白皙精緻美貌，依舊受到外界好評。

而「最美華人女明星」四到十名則為楊冪、陳慧琳、林志玲、龍夢柔、陳喬恩、迪麗熱巴、林依晨。而徐若瑄、王心凌、楊丞琳則分別為12、16、17名。

(中時新聞網)