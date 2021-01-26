「力挺清寒具體行動，照顧弱勢寒冬送暖」，桃園市政府獲生麗國際捐贈，市值逾50萬元物資力挺桃園市安家實物銀行，110年1月25日下午3時30分於桃園市政府1202會議室舉辦捐贈儀式，由鄭文燦市長贈予感謝牌表彰「生麗國際」善舉，本批物資受惠對象為街友及社會局服務之弱勢家庭。

生麗國際秉持「付出讓心變得更富有」的精神，拋磚引玉做愛心，讓這股愛心香氣流向需要社會溫暖的各界民眾。公部門的力量有限，但民間力量無窮，公部門與民間團體及企業合作，才能創造資源最大的效益，希望各界一起營造桃園成為更加宜居的幸福城市。生麗國際捐贈給鄭文燦市長大推的「安家實物銀行」市值逾50萬元的米及罐頭物資，將透過安家實物銀行媒合致贈給市內弱勢民眾，讓弱勢家庭看見曙光，感受希望、分享愛。

圖說：鄭文燦市長親頒感謝狀予生麗國際，嘉勉其捐贈安家實物銀行50萬。(圖/生麗國際提供)

生麗國際成立於2002年，邁向20週年，蟬聯全台前50大直銷品牌，專業診所、分公司遍布北中南，生麗專注與國際實驗室技術合作，致力研發以「人」為本，全心嚴選對身體有益、健康無虞的專業美容保養品與保健營養食品。生麗國際保養品擁有國際PETA非營利友善動物組織認證，堅持不使用動物原料及衍生原料和不進行動物相關實驗，積極推動肌膚的草食生活「Vegan Friendly」。

生麗從2013年啟動社會福利計畫，總計善款逾5500萬元，對象包含了家扶基金會、臺大兒童醫院、幸福天使促進協會、基督教貴格會等機構；其中與家扶基金會合作長達8年，期間共扶助了5萬名家扶孩子、近3萬戶弱勢家庭；同時在去年12月捐款163萬元兒童癌症醫療物資給臺大兒童醫院，並獲得臺大兒童醫院院長親自頒贈感謝狀。生麗國際秉持著「傳遞溫暖、傳遞愛」的理念，持續提供各界需要的善款，這樣熱心公益的事蹟，更獲得蔡英文總統親自頒贈「愛心企業特別感謝獎」肯定。未來生麗國際將持續撒下希望與關懷的種子，把愛傳遞到社會每一個角落，讓疫情下的台灣能有更多溫暖。

(中時新聞網)