40多歲的王媽媽（化名），家中小孩正值最活潑的年紀，卻於此時確診乳癌第4期，無法陪伴家人，加上化療引起的極度疲憊，讓她與家人都身心俱疲，所幸醫師針對疲憊症狀提供藥物治療，她恢復了體力完成癌症療程。目前該款藥物已納健保，幫助乳癌4期患者緩解疲憊症狀，抗癌不中斷。

根據國民健康署癌症登記報告，乳癌年增1萬4217人，平均不到37分鐘新增1人，是國人第3常見癌症，也蟬聯女性最易罹患的癌種。由於乳癌只要早期發現與治療，可擁有相當高的存活率，也讓醫界與國健署持續積極呼籲，乳癌定期篩檢的重要性。

癌症治療常伴隨著相當多的不適症狀，當中的「癌因性疲憊症（CRF）」已被列入國際疾病分類ICD-10，是化放療過程最常見的症狀之一，超越睡眠困難、疼痛、食慾不振、憂鬱等。根據台灣癌症安寧緩和醫學會統計，包含乳癌在內，我國高達92％的癌症病人，有癌因性疲憊症的症狀，其中4分之1已達需藥物治療的中重度疲憊程度。若未妥善處理，很容易導致癌症療程被迫中斷。

台灣癌症希望基金會董事長、基隆長庚醫院癌症中心主任王正旭表示，癌症本身以及治療過程，都會給病患帶來極大的疲憊，若不妥善處理，可能出現病人累到不願再接受治療，或因為本身相關數值低下，導致無法繼續治療等狀況，進而降低治療效果。

由台灣癌症安寧緩和醫學會、台灣腫瘤護理學會合作編訂的《癌因性疲憊症之臨床治療指引》，內容以疲憊量表來評估癌症疲憊，小於4分屬於輕度疲憊，可透過運動、能量分配、營養飲食等「非藥物治療」來改善。

若為4分以上，意即中重度疲憊以上程度，該治療指引便建議加上藥物治療。王正旭表示，過往並沒有很好的治療藥物，所幸現在我國自行研發出適應症藥物，並經臨床證實效果，讓癌友有了新的抗癌利器。

王正旭表示，王媽媽的小孩正值最活潑的階段，在學校的體能活動中表現傑出，她也時常陪著小孩到處比賽，在旁加油吶喊，但在確診後，便承受著呼化療帶來的極度疲憊不適，體力大幅衰弱，進食意願降低，連血球數值都低下到無法再接受治療，相當辛苦。

某次接觸到相關報導後，王媽媽主動提出接受癌因性疲憊症的治療要求，希望能改善自身狀況。經醫師給予藥物治療後，疲憊狀況確實大幅緩解，血球數值也回到可接受治療的標準，連帶著也改善了胃口、情緒與生活品質，在恢復體力、完成癌症療程之後，現在身體健康狀況恢復良好。

王正旭表示，該治療癌疲憊的藥物，近期獲健保署核准，納入健保給付，嘉惠乳癌4期患者。多數乳癌患者是家庭的核心支柱，一旦罹病倒下，整個家庭都會大受影響，此藥物納入健保後，不僅有助於讓更多病患獲得治療需求，也減輕了許多病人與整個家庭各方面所承受的壓力，對病友家庭與社會幫助很大。

(中時 )