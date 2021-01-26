針對近來網路瘋傳「轉診收治醫院名單」、「防疫車隊帶旅客至休息站吃飯」等不實訊息，台中市政府衛生局26日強調都是假消息，疫情資訊應以指揮中心公布為準，切勿隨意散播轉傳謠言，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

衛生局指出，近來網路或通訊軟體流傳「沒事不要去以下醫院……以上均是部桃轉診病患的收治醫院…」、「防疫車隊帶旅客至休息站吃飯，希望休息站先封閉消毒」等不實訊息，這些訊息都是假的，請民眾勿轉傳。

衛生局指出，中央流行疫情指揮中心已多次重申，民眾如接獲來源不明或未經證實的疫情相關資訊，應以指揮中心公布資訊為準，也可至法務部調查局網站查證，切勿隨意散播、轉傳，以免觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《社會秩序維護法》，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或併科300萬元以下罰金。

衛生局長曾梓展提醒，近來部桃疫情受各界關注，中央、地方合作全力防疫，網路不實謠言易引發恐慌，無助防疫，呼籲民眾善加查證，切勿隨意轉傳，團結面對疫情挑戰。

(中時 )