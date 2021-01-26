疫情延燒，連帶影響的大型活動相繼取消，也影響當地旅宿業。拚觀光還是拚防疫？各縣市都陷入兩難。圖為飯店大廳示意圖。（蔡旻妤攝）

疫情延燒，連帶影響的大型活動相繼取消，也影響當地旅宿業。拚觀光還是拚防疫？各縣市都陷入兩難。圖為飯店大廳示意圖。（蔡旻妤攝）

近期疫情嚴峻，台鐵台東站表示，春節返鄉專車爆滿且無退票情形，日前航空公司也增加返鄉、返工航班，因應春節返鄉及遊客人潮，台東縣府積極落實防疫，各市場及觀光夜市一律全程戴口罩、禁止試吃、用餐座位需間隔等。

「沒有體溫計，只有口罩和垃圾袋！」由國外回台東、正值居家檢疫的吳小姐說，提供物資與外縣市差太多，雖然衛生局每天都有致電，關心她生活及身體健康狀況，但從國外回來的她，根本無暇自備體溫計「難不成要自己出門買？」。民政處回應，台東目前僅提供口罩，無發放防疫包，如需體溫計可請公所提供。

交觀處表示，已將防疫旅館房間數提升至60間，多了1倍；但民眾表示，現行規定居家檢疫或隔離者，房間以1人1室為原則，對於春節旅客數動輒150萬人次的台東，民眾質疑「60間夠嗎？」

相較台北市的防疫網站資訊公開透明，台東縣網站內容僅顯示檢疫、隔離情形、人數及重大活動停辦訊息等，許多防疫資訊仍需要民眾自行致電至衛生局了解，雖無確診案例、檢疫隔離人數也相對較少，但對於將湧入大量遊客的台東，但防疫措施、醫療資源是否足夠？著實令人擔憂。

此外，疫情不斷延燒，連帶影響的各縣市大型活動相繼取消，縣府一切以防疫為優先，元宵遶境及炸寒單也因而停辦，教育處也禁止民眾及遊客進入校園露營、參訪。在過年觀光政策上，面對不可測的疫情僅能靜觀其變，並且滾動式修正政策，拚觀光還是拚防疫？陷入兩難。

(中時 )