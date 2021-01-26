土耳其籍藝人吳鳳(吳承鳳)在台灣落地生根，在2015年娶了台灣太太陳錦玉(Rynne)，兩人生了一雙可愛的女兒，吳鳳也成了真正的台灣女婿，多年來他致力於推廣在地文化，也經常在社群分享生活點滴，近日他在臉書po文，分享台灣跟土耳其女生的差異，表示以他的經驗來說，對台灣女生是相當滿意、相當開心的。

吳鳳在臉書po文，透露最近坐計程車，被運將詢問：「你覺得台灣女孩怎麼樣？」，而這問題其實很多人問，因此他決定寫一篇文章，分享自身的經驗，吳鳳覺得台灣女孩比他家鄉的女孩來得溫柔，「畢竟土耳其的社會是男人主義為主，女生受到影響而有比較強烈的個性。再加上土耳其國內的衝突比較多，自然而然大家比較會保護自己」。

他表示台灣有些女生愛裝可愛，會買些娃娃等小東西收藏，但國外女生到16、7歲時，是比較想快點變成成熟個性的，講話語調、穿衣風格就因此轉變了，吳鳳也說，大部分土耳其女生是希望控制男人的，男生出門就一直問行蹤、打電話，坦言「其實有時候很煩」，但台灣女生比較容易相信男生、給對方自由，他老婆就是。

不過土耳其女生也有優點，那就是多數喜歡自己做菜，通常可端出各式各樣的料理，「我的一些台灣朋友娶土耳其女孩，他們覺得天天吃不一樣的美食很爽」，相對之下，台灣女孩也會煮菜，只是不太會埋頭在廚房2、3小時，當然，這也是有個體差異的。

吳鳳覺得，在不同的文化下長大的女生，自然會有不同的想法跟個性，喜不喜歡看個人，「好的女生不分國籍，好女生就是好女生」，而願意支持自己的男人，一起打拚、一起面對人生的挫折，並且照顧家庭的，對吳鳳來說就是好女人，而吳鳳選擇跟台灣太太結婚，感想是「相當滿意，相當開心」，順道放了一波閃光，也歡迎網友們分享個人感想。

(中時新聞網)