市長林右昌26日前往靈堂悼念。（陳彩玲攝）

基隆自立書店創辦人陳上惠日前辭世，享壽103歲，市長林右昌26日前往靈堂悼念，表示曾與阿公約好一起搭地標豎梯上中正公園，感嘆無法完成約定，但相信阿公在天之靈，還是會看顧基隆的建設與發展。

自立書店創辦人陳上惠1945年隨部隊來台，在義二路開設自立書店，長年以來在基隆深耕，自稱是第一家販賣流通中文書籍的書店，也催生了台北市重慶南路書店街，盡管近年書市沒落，自立書店依然佇立在基隆市哨船頭商圈。

自從陳上惠的二代接手後，更以社造切入，推動商圈再造與創生。基隆市政府表示，近來通過文化部「私有老建築保存再生計畫」補助，未來書店將大改造，1、2樓變成複台式經營模式，有餐飲、圖書、文具及在地特色與文創小物；3樓則是展覽空間與皮影戲教學、表演場地，也可供為新書發表空間。

林右昌說，陳老先生一輩子經歷戰爭，顛沛流離，不過能在安詳中離開，也證明他是非常有福報的人，最感慨的是原本與阿公約好等到地標豎梯完工剪彩時，要邀請他一起搭電梯上中正公園，雖然現在遺憾未了，仍會全力讓豎梯順利完工。

觀光及城市行銷處長曾姿雯指出，陳老先生在義二路商圈創辦的自立書店，可以說是台灣獨立書店的先驅，他在書店拉鋸琴的身影，也是許多基隆人共同的回憶，希望這樣重要的基隆歷史能被永久記載。

(中時 )